Члены НАТО договорились увеличить запасы вооружений и техники - генсек

Министры обороны стран-членов Североатлантического Альянса на встрече в четверг договорились увеличить запасы вооружения на фоне их истощения из-за военной помощи Украине.

Как передает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы приняли решение об увеличении запасов боеприпасов и техники для ускорения способности их поставки (Украине) и использования процесса оборонного планирования НАТО, чтобы предоставить отрасли долгосрочные потребности для увеличения производства", - сказал он.

Столтенберг добавил, что агентства НАТО могут поддерживать членов Альянса "путем упрощения процедуры закупки и организации складов хранения техники".

Несколькими днями ранее, объясняя необходимость пополнения военных запасов странами-членами Альянса, генсек НАТО говорил, что блок не является стороной конфликта в Украине, "но наша поддержка играет ключевую роль".

Напомним, в конце сентября Столтенберг созвал внеочередное заседание Конференции национальных директоров по вопросам вооружений (CNAD), на котором призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы продолжать поддержку Украины.