Вибух на вугільній шахті в Туреччині: щонайменше двоє загиблих і 20 поранених

На вугільній шахті в місті Амасра, що на півночі Туреччини, в п’ятницю ввечері пролунав вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними влади провінції Бартин, де розташована шахта, вибух стався на глибині 300 метрів. У момент аварії в шахті перебували, за попередніми даними, понад 60 працівників.

• Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi

• Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi

• Bakanlar Soylu ve Dönmez Amasra'ya gidiyor



Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/cPRW3uURr6 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022

Міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило, що щонайменше 20 шахтарів зазнали поранень унаслідок вибуху, ще як мінімум двоє – загинули.

На місці аварії працюють екстрені служби, які евакуйовують шахтарів із-під землі на поверхню.

Прокуратура Бартина розпочала розслідування. У рятувальній службі заявили, що причиною вибуху стала аварія на трансформаторі.