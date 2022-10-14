Вибух на вугільній шахті в Туреччині: щонайменше двоє загиблих і 20 поранених
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 22:03
На вугільній шахті в місті Амасра, що на півночі Туреччини, в п’ятницю ввечері пролунав вибух.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За даними влади провінції Бартин, де розташована шахта, вибух стався на глибині 300 метрів. У момент аварії в шахті перебували, за попередніми даними, понад 60 працівників.
• Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022
• Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
• Bakanlar Soylu ve Dönmez Amasra'ya gidiyor
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/cPRW3uURr6
Міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило, що щонайменше 20 шахтарів зазнали поранень унаслідок вибуху, ще як мінімум двоє – загинули.
На місці аварії працюють екстрені служби, які евакуйовують шахтарів із-під землі на поверхню.
Прокуратура Бартина розпочала розслідування. У рятувальній службі заявили, що причиною вибуху стала аварія на трансформаторі.