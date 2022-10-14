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Вибух на вугільній шахті в Туреччині: щонайменше двоє загиблих і 20 поранених

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П'ятниця, 14 жовтня 2022, 22:03

На вугільній шахті в місті Амасра, що на півночі Туреччини, в п’ятницю ввечері пролунав вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними влади провінції Бартин, де розташована шахта, вибух стався на глибині 300 метрів. У момент аварії в шахті перебували, за попередніми даними, понад 60 працівників.

Міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило, що щонайменше 20 шахтарів зазнали поранень унаслідок вибуху, ще як мінімум двоє – загинули.

На місці аварії працюють екстрені служби, які евакуйовують шахтарів із-під землі на поверхню.

Прокуратура Бартина розпочала розслідування. У рятувальній службі заявили, що причиною вибуху стала аварія на трансформаторі.

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