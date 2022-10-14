Взрыв на угольной шахте в Турции: по меньшей мере двое погибших и 20 раненых
Пятница, 14 октября 2022, 22:03
На угольной шахте в городе Амасра, что на севере Турции, в пятницу вечером прогремел взрыв.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
По данным властей провинции Бартин, где расположена шахта, взрыв произошел на глубине 300 метров. В момент аварии в шахте находились, по предварительным данным, более 60 рабочих.
• Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022
• Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
• Bakanlar Soylu ve Dönmez Amasra'ya gidiyor
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/cPRW3uURr6
Министерство здравоохранения Турции сообщило, что по меньшей мере 20 шахтеров получили ранения в результате взрыва, еще как минимум двое - погибли.
На месте аварии работают экстренные службы, которые эвакуируют шахтеров из-под земли на поверхность.
Прокуратура Бартина начала расследование. В спасательной службе заявили, что причиной взрыва стала авария на трансформаторе.