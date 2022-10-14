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Взрыв на угольной шахте в Турции: по меньшей мере двое погибших и 20 раненых

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Пятница, 14 октября 2022, 22:03

На угольной шахте в городе Амасра, что на севере Турции, в пятницу вечером прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным властей провинции Бартин, где расположена шахта, взрыв произошел на глубине 300 метров. В момент аварии в шахте находились, по предварительным данным, более 60 рабочих.

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что по меньшей мере 20 шахтеров получили ранения в результате взрыва, еще как минимум двое - погибли.

На месте аварии работают экстренные службы, которые эвакуируют шахтеров из-под земли на поверхность.

Прокуратура Бартина начала расследование. В спасательной службе заявили, что причиной взрыва стала авария на трансформаторе.

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