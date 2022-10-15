Австрія розглядає податок на надприбуток для енергетичних компаній

Віцеканцлер Австрії Вернер Коглер заявив у суботу, що Відень розглядає можливість запровадження податку на надприбуток, отриманий енергетичними компаніями.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Політик заявив, що хоче до початку наступного року вирішити, як запроваджуватиметься податок. Він може застосовуватися і заднім числом до 2022 року, сказав заступник глави уряду Австрії в ефірі Ö1.

"Щось відбуватиметься. Я наважуюсь оголосити про це зараз", - сказав він.

Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 30 вересня досягли політичної згоди щодо заходів для реагування на енергетичну кризу, які запропонувала Єврокомісія. Згідно з планами, обмеження надприбутків енергетичних компаній діятиме до кінця червня 2023 року.

Як повідомлялося, у вересні інфляція у єврозоні досягла рекордних 10%. Найбільше, порівняно з вереснем 2021 року, подорожчали енергоносії - на більш ніж 40%.