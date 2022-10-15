Австрия рассматривает налог на сверхприбыль для энергетических компаний

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер заявил в субботу, что Вена рассматривает возможность введения налога на сверхприбыль, полученную энергетическими компаниями.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Политик заявил, что хочет до начала следующего года решить, как будет вводиться налог. Он может применяться и задним числом к ​​2022 году, сказал замглавы правительства Австрии в эфире Ö1.

"Что-то будет происходить. Я осмеливаюсь объявить об этом сейчас", - сказал он.

Напомним, министры энергетики стран ЕС 30 сентября достигли политического согласия относительно мер по реагированию на энергетический кризис, которые предложила Еврокомиссия. Согласно планам, ограничение сверхприбылей энергетических компаний будет действовать до конца июня 2023 года.

Как сообщалось, в сентябре инфляция в еврозоне достигла рекордных 10%. Более всего, по сравнению с сентябрем 2021 года, подорожали энергоносители - на более чем 40%.