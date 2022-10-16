У Парижі проходить багатотисячний мітинг проти високих цін. Поліція використовує сльозогінний газ

Мітинг проти зростання цін організовано ультралівою партією "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона, "зеленими" та соціалістами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Демонстранти вимагають підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки, а також інвестицій в екологічні проекти.

Також учасник мітингу виступають проти зростання цін на паливо та продовольство, а також проти підвищення пенсійного віку.

Ходу разом із Меланшоном очолює письменниця Анні Ерно – цьогорічна лауреатка Нобелівської премії з літератури. Меланшон обіцяє, що наступного дня протест продовжиться, а з вівторку 18 жовтня він анонсує початок загальнонаціонального страйку.

За словами організаторів мітингу, на нього прийшло 140 тис. осіб, тоді як за оцінками поліції, його чисельність складає біля 30 тис.

Одночасно поліція нарахувала серед демонстрантів від 200 до 400 можливих провокаторів.

У другій половник дня почалися сутички із поліцією. Як повідомляється, вандали у чорних масках, що брали участь у ході, проникли в офіс банку Société Générale та витягнули звідти декілька комп'ютерів. Як повідомляють у поліції, їм вдалося запобігти іншим спробам пошкодити торгові вивіски чи банківські установи.

Також невеликі групи протестувальників закидували поліцію петардами, на що ті відповіли сльозогінним газом. Як повідомляється, щонайменше двоє демонстрантів отримали поранення.