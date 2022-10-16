В Париже проходит многотысячный митинг против высоких цен. Полиция использует слезоточивый газ

Митинг против роста цен организован ультралевой партией "Непокоренная Франция", Жан-Люка Меланшона, "зелеными" и социалистами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Демонстранты требуют повышения зарплат и социальных выплат, стабильных цен на электроэнергию, введения налога на сверхприбыли, а также инвестиций в экологические проекты.

Одновременно митингующие выступают против роста цен на топливо и продовольствие, а также против повышения пенсионного возраста.

Шествие вместе с Меланшоном возглавляет писательница Анни Эрно – лауреат Нобелевской премии по литературе. Меланшон обещает, что на следующий день протест продолжится, а со вторника 18 октября он анонсирует начало общенациональной забастовки.

По словам организаторов митинга, на него пришло 140 тысяч. человек, в то время как, по оценкам полиции, его численность составляет около 30 тыс. человек. человек.

В то же время полиция насчитала посреди демонстрантов от 200 до 400 вероятных провокаторов.

Во второй половник дня начались стычки с полицией. Как сообщается, вандалы в участвовавших в ходу черных масках проникли в офис банка Société Générale и вытащили оттуда несколько компьютеров. В полиции уточняют, что им удалось предотвратить другие попытки повредить торговые вывески или банковские учреждения.

Также маленькие группы протестующих забрасывали полицию петардами, на что они ответили слезоточивым газом. Как сообщается, по меньшей мере двое демонстрантов получили ранения.