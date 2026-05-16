"Жодної доброї волі з боку Росії": Естонія продовжує закриття кордону вночі

Естонські пункти пропуску на кордоні з Росією залишатимуться закритими вночі протягом наступних трьох місяців.

Про це повідомило МВС Естонії, пише "Європейська правда".

Міністерство оголосило, що нічне закриття прикордонних переходів на східному кордоні країни з Росією продовжено до кінця серпня. Обмеження стосуються пунктів у Лухамаа та Койдулі, які є єдиними, що обслуговують автомобільний рух на кордоні з Росією. Вони будуть відкриті щодня з 7:00 до 19:00 до кінця серпня.

Обмеження також стосуватимуться пішохідного переходу в Нарві. Починаючи з середини червня, прикордонний міст, що веде до Івангорода у Росії, буде відкритий протягом скороченого періоду – з 7:00 до 19:00. Раніше перехід був відкритий до 23:00.

З моменту запровадження обмеження кількість перетинів кордону в Лухамаа зменшилася майже на 2%, а в Койдулі – зросла на 6%.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що рішення, прийняте три місяці тому, було доречним і заслуговує на продовження.

"Російська сторона не виявила жодної доброї волі своєю поведінкою протягом останніх трьох місяців, і тому ми не вважаємо за можливе послабити прикордонний режим. Прикордонники адаптувалися, і тепер ми можемо набагато краще використовувати нашу робочу силу там, де вона найбільше", – сказав Таро.

Він додав, що східний кордон і те, що відбувається в регіоні, важливі для Естонії, і країна не приймає поспішних рішень щодо них.

Через прикордонні інциденти з боку Росії уряд Естонії вирішив з 24 лютого на три місяці закрити нічний рух на автомобільних прикордонних пунктах Лухамаа і Койдула.

17 грудня троє російських прикордонників перетнули кордон з Естонією на річці Нарва. Вони пробули на естонській території близько 20 хвилин.

Після цього естонські та російські прикордонники на спільній зустрічі протягом двох годин обговорювали цей інцидент. Російські представники стверджували, що незаконного перетину кордону не було.

А ще раніше уряд Естонії вирішив змінити порядок перетину державного кордону для громадян Росії, які працюють у дипломатичних і консульських установах.