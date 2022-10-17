Троє депутатів партії Трасс офіційно закликали її піти з посади прем'єра Британії

Депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем'єр-міністерку Ліз Трасс піти у відставку після шести тижнів перебування на посаді через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Кріспін Блант, колишній голова комітету у закордонних справах, став першим членом парламенту від Торі, який заявив про необхідність відставки Трасс.

"Я думаю, що гру програно, і тепер питання полягає в тому, як буде здійснюватися спадкоємність", - сказав він, додавши, що замість Трасс має прийти Ріші Сунак.

Член парламенту від Торі Ендрю Бріджен також закликав Трасс піти з посади прем'єр-міністра, заявивши, що його партія "не може продовжувати в тому ж дусі": "Наша країна, її народ і наша партія заслуговують на краще".

Тим часом член парламенту від консерваторів Джеймі Волліс написав у Твіттері: "Останніми тижнями я спостерігав, як уряд підірвав економічний авторитет Великої Британії і непоправно розколов нашу партію. Досить. Я написав прем'єр-міністру листа з проханням піти у відставку, оскільки вона більше не користується довірою цієї країни".

Згідно з чинними правилами Консервативної партії, вотум довіри лідеру не може бути проведений, доки він не перебуває при владі бодай рік, тож теоретично вона в безпеці до вересня наступного року.

Однак серед членів впливового Комітету 1922, що складається з членів парламенту Торі, ведуться розмови про зміну правил, щоб скоротити цей буферний період.

Якщо достатня кількість членів парламенту надішлють листи про недовіру прем'єр-міністру, то у комітету може не залишитися вибору, окрім як змінити правила.

Нагадаємо, Трасс звільнила свого міністра фінансів Квасі Квартенга та порушила взяте під час передвиборчої кампанії зобов'язання щодо зниження корпоративного податку.