Трое депутатов партии Трасс официально призвали ее уйти с поста премьера Британии

Депутаты британского парламента от Консервативной партии начали публично призывать премьер-министра Лиз Трасс уйти в отставку после шести недель пребывания на посту из-за экономических потрясений, вызванных принятием мини-бюджета.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Криспин Блант, бывший председатель комитета по иностранным делам, стал первым членом парламента от Тори, который заявил о необходимости отставки Трасс.

"Я думаю, что игра проиграна, и теперь вопрос заключается в том, как будет осуществляться преемственность", - сказал он, добавив, что вместо Трасс должен прийти Риши Сунак.

Член парламента от Тори Эндрю Бриджен также призвал Трасс уйти с поста премьер-министра, заявив, что его партия "не может продолжать в том же духе": "Наша страна, ее народ и наша партия заслуживают лучшего".

Тем временем, член парламента от консерваторов Джейми Уоллис написал в Твиттере: "В последние недели я наблюдал, как правительство подорвало экономический авторитет Великобритании и непоправимо раскололо нашу партию. Хватит. Я написал премьер-министру письмо с просьбой уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием этой страны".

Согласно действующим правилам Консервативной партии, вотум доверия лидеру не может быть проведен, пока он не находится у власти хотя бы год, поэтому теоретически она в безопасности до сентября следующего года.

Однако среди членов влиятельного Комитета 1922, состоящего из членов парламента Тори, ведутся разговоры об изменении правил, чтобы сократить этот буферный период.

Если достаточное количество членов парламента направят письма о недоверии премьер-министру, то у комитета может не остаться выбора, кроме как изменить правила.

Напомним, Трасс уволила своего министра финансов Кваси Квартенга и нарушила взятое во время предвыборной кампании обязательство по снижению корпоративного налога.