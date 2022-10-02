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Данія заявила, що витік газу на обох "Північних потоках" припинився

Неділя, 2 жовтня 2022, 17:14

Влада Данії заявила в неділю, що в газопроводі "Північний потік-1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці-2" також перестав витікати газ.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Компанія Nord Stream AG поінформувала Датське енергетичне агентство про те, що в трубопроводах "Північний потік-1", схоже, досягнуто стабільного тиску.

"Компанія Nord Stream AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі у двох трубопроводах "Північний потік-1" досягнуто стабільного тиску. Це вказує на те, що вихід газу з двох останніх витоків також завершився", - повідомило данське агентство.

У суботу данське агентство повідомило, що витік газу з пошкоджених газопроводів "Північний потік 2" у Балтійському морі, схоже, припинився.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дійДанія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму". А Путін звинуватив Сполучені Штати в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

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Данія Енергетика

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