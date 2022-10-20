Президент Литви закликав надати Україні засоби ППО і посилити санкції проти РФ

Президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити протиповітряну оборону України і готувати новий пакет санкцій проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив перед самітом ЄС у Брюсселі.

"Ви пам'ятаєте нашу останню неформальну зустріч у Празі. Відтоді ситуація в Україні погіршується і нам потрібен дуже чіткий план дій. Передусім Україна дуже потребує нашої військової підтримки, вони птербують нащих систем протиповітряної оборони" - заявив Науседа.

За його словами, під час його останньої розмови з президентом України Володимир Зеленський висловив таке прохання.

"Ми повинні робити більше для тиску на Росію, послабити її здатність продовжувати війну. Наші санкції працюють, однак наші санкції, на жаль, поки не принесли результату, на який ми очікували. Це причина для того, щоб ми продовжували обговорювати і розробляти новий пакет санкцій" - сказав президент Литви.

Він наголосив, що аналогічні санкції повинні застосовуватися і щодо Білорусі.

За його словами, лишилося чимало товарів, щодо яких можна застосувати санкції, в тому числі певні метали, діаманти, а також фізичні особи, причетні до воєнних злочинів і анексії українських територій.

"Гадаю, є великий потенціал для поліпшення наших санкцій і посилення їх" - зазначив Науседа.

У Брюсселі в четвер розпочався дводенний саміт лідерів країн Європейського союзу, основними питаннями якого будуть енергетика та війна Росії проти України.