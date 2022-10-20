Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Литви закликав надати Україні засоби ППО і посилити санкції проти РФ

Четвер, 20 жовтня 2022, 17:18

Президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити протиповітряну оборону України і готувати новий пакет санкцій проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив перед самітом ЄС у Брюсселі.

"Ви пам'ятаєте нашу останню неформальну зустріч у Празі. Відтоді ситуація в Україні погіршується і нам потрібен дуже чіткий план дій. Передусім Україна дуже потребує нашої військової підтримки, вони птербують нащих систем протиповітряної оборони" - заявив Науседа.

За його словами, під час його останньої розмови з президентом України Володимир Зеленський висловив таке прохання.

"Ми повинні робити більше для тиску на Росію, послабити її здатність продовжувати війну. Наші санкції працюють, однак наші санкції, на жаль, поки не принесли результату, на який ми очікували. Це причина для того, щоб ми продовжували обговорювати і  розробляти новий пакет санкцій" - сказав президент Литви.

Він наголосив, що аналогічні санкції повинні застосовуватися і щодо Білорусі.

За його словами, лишилося чимало товарів, щодо яких можна застосувати санкції, в тому числі певні метали, діаманти, а також фізичні особи, причетні до воєнних злочинів і анексії українських територій.

"Гадаю, є великий потенціал для поліпшення наших санкцій і посилення їх" - зазначив Науседа.

У Брюсселі в четвер розпочався дводенний саміт лідерів країн Європейського союзу, основними питаннями якого будуть енергетика та війна Росії проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Литва Саміт НАТО

Статті

"Санду геть!": як Росія та її агенти впливу намагаються скинути прозахідну владу в Молдові

Те, що відбувається зараз у Молдові, часом нагадує Україну часів Ющенка. Навіть деякі політичні технології запозичили звідти.
20 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Кишинів-Київ

5 причин остаточно відмовити Росії у запуску "Північного потоку-2"

Росія знову пропонує ЄС запустити "Північний потік-2". Маємо уважно стежити, щоб нікому в ЄС не спало на думку повторити помилки минулого.
20 жовтня 2022 — Ольга Бєлькова, оператор ГТС України

Нова безпекова стратегія США: як 2022 рік змусив Білий дім змінити оцінку ризиків

Нова стратегія США створює низку можливостей для України. Та цими можливостями ще треба правильно скористатися.
20 жовтня 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди