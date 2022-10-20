Президент Литвы призвал предоставить Украине средства ПВО и усилить санкции против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить противовоздушную оборону Украины и готовить новый пакет санкций против РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе.

"Вы помните нашу последнюю неформальную встречу в Праге. С тех пор ситуация в Украине ухудшается и нам нужен очень четкий план действий. Прежде всего Украина очень нуждается в нашей военной поддержке, они нуждаются в наших системах противовоздушной обороны", - заявил Науседа.

По его словам, во время его последнего разговора с президентом Украины Владимир Зеленский выразил такую просьбу.

"Мы должны делать больше для давления на Россию, ослабить ее способность продолжать войну. Наши санкции работают, однако наши санкции, к сожалению, пока не принесли результата, на который мы ожидали. Это причина для того, чтобы мы продолжали обсуждать и разрабатывать новый пакет санкций", - сказал президент Литвы.

Он подчеркнул, что аналогичные санкции должны применяться и в отношении Беларуси.

По его словам, осталось немало товаров, в отношении которых можно применить санкции, в том числе определенные металлы, бриллианты, а также физические лица, причастные к военным преступлениям и аннексии украинских территорий.

"Думаю, есть большой потенциал для улучшения наших санкций и усиления их" - отметил Науседа.

В Брюсселе в четверг начался двухдневный саммит лидеров стран Европейского союза, основными вопросами которого будут энергетика и война России против Украины.