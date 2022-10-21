Змагання за прем’єрство у Британії: Джонсон на другому місці серед можливих кандидатів

За ставками букмекерів та вже висловленою підтримкою парламентарів колишній прем’єр Британії Борис Джонсон опинився на другому місці серед потенційних кандидатів - поступаючись тільки колишньому міністру фінансів Ріші Сунаку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Хоча офіційно кандидатів на прем’єрське крісло ще не висували, BBC зібрали відгуки парламентарів про те, чию кандидатуру вони збираються підтримати - або з публічних заяв, або у приватному коментарі. На цей час за Ріші Сунака висловилися 44, за повернення Джонсона - 23, за Пенні Мордонт - 16 депутатів-консерваторів.

Кандидатам потрібно зібрати підтримку щонайменш 100 парламентарів до 14 години понеділка, 24 жовтня, що набагато більше, ніж в останньому змаганні за лідерство у партії.

Тим часом букмекери оцінюють шанси Ріші Сунака у 57%, Джонсона - 23%, порівняно з лише 8% два дні тому. Ставки на Пенні Мордонт просіли до 17%, хоча ще кілька днів тому вона суттєво випереджала Джонсона.

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