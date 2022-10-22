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Шольц: конференція з питань відновлення України має дати сигнал надії

Субота, 22 жовтня 2022, 13:32

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вбачає довгострокове завдання для світової спільноти у відновленні України після завершення агресивної війни Росії.

Про це Шольц сказав у своєму відео-подкасті перед запланованою на цей вівторок у Берліні міжнародною експертною конференцією з питань відновлення України, повідомляє Spiegel.

"Відбудова буде великим, великим завданням", - сказав Шольц.

"Нам доведеться багато інвестувати, щоб це могло спрацювати. Це може зробити лише вся світова спільнота, яка зараз підтримує Україну. І вона має робити це протягом тривалого часу", - заявив він.

За його словами, важливо не тільки дуже конкретно визначити, що потрібно зробити, куди потрібно вкласти інвестиції, як можна організувати реконструкцію, але також подумати про те, скільки років чи десятиліть така реконструкція може бути профінансована світовим співтовариством.

"Йдеться про те, що ми зараз даємо знак надії, посеред жаху війни, що справи знову йдуть вгору", - сказав Шольц.

Як повідомлялося, у Світовому банку вважають, що західної допомоги не вистачить на відновлення України.

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