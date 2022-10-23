У Німеччині екоактивісти облили пюре картину Моне вартістю понад $110 млн
Неділя, 23 жовтня 2022, 19:10
Активісти групи Letzte Generation ("Останнє покоління") в неділю облили картопляним пюре картину "Стоги сіна" французького імпресіоніста Клода Моне, що експонується в музеї Барберіні в Потсдамі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Як випливає з відео акції, поширеного самими активістами, двоє з них облили картину Моне, після чого приклеїли свої долоні до стіни біля твору мистецтва. Усього в акції брали участь четверо представників Letzte Generation.
"Люди голодують, люди замерзають, люди помирають – ми перебуваємо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, - томатний суп або картопляне пюре на картинах… Ця картина не матиме значення, якщо ми будемо змушені боротися за прожиток", – заявила одна з активісток.
We make this #Monet the stage and the public the audience.— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022
If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:
Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ
Прессекретарка музею Барберіні Каролін Штранц підтвердила, що на картину "Стоги сіна" було вилито картопляне пюре. Шкоду, завдану полотну Моне, ще будуть оцінювати.
Картина Моне із серії "Стоги сіна" перебуває в постійній експозиції музею Барберіні з колекції мультимільярдера Хассо Платтнера, який придбав полотно на аукціоні у 2019 році за 110,7 мільйона доларів.
Дії Letzte Generation різко розкритикував мер Потсдама Майк Шуберт, назвавши їх "культурним варварством", а також міністерка культури землі Бранденбург Маня Шюле.
Подібні акції під гаслом "Що дорожче – мистецтво чи життя?" рух Letzte Generation проводить регулярно, привертаючи увагу до проблем клімату.
Нагадаємо, минулого тижня протестувальники, що називають себе еко-активістами групи Just Stop Oil, облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.