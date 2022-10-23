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У Німеччині екоактивісти облили пюре картину Моне вартістю понад $110 млн

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Неділя, 23 жовтня 2022, 19:10

Активісти групи Letzte Generation ("Останнє покоління") в неділю облили картопляним пюре картину "Стоги сіна" французького імпресіоніста Клода Моне, що експонується в музеї Барберіні в Потсдамі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Як випливає з відео акції, поширеного самими активістами, двоє з них облили картину Моне, після чого приклеїли свої долоні до стіни біля твору мистецтва. Усього в акції брали участь четверо представників Letzte Generation.

"Люди голодують, люди замерзають, люди помирають – ми перебуваємо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, - томатний суп або картопляне пюре на картинах… Ця картина не матиме значення, якщо ми будемо змушені боротися за прожиток", – заявила одна з активісток.

Прессекретарка музею Барберіні Каролін Штранц підтвердила, що на картину "Стоги сіна" було вилито картопляне пюре. Шкоду, завдану полотну Моне, ще будуть оцінювати.

Картина Моне із серії "Стоги сіна" перебуває в постійній експозиції музею Барберіні з колекції мультимільярдера Хассо Платтнера, який придбав полотно на аукціоні у 2019 році за 110,7 мільйона доларів.

Дії Letzte Generation різко розкритикував мер Потсдама Майк Шуберт, назвавши їх "культурним варварством", а також міністерка культури землі Бранденбург Маня Шюле.

Подібні акції під гаслом "Що дорожче – мистецтво чи життя?" рух Letzte Generation проводить регулярно, привертаючи увагу до проблем клімату.

Нагадаємо, минулого тижня протестувальники, що називають себе еко-активістами групи Just Stop Oil, облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

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Німеччина

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