У Німеччині екоактивісти облили пюре картину Моне вартістю понад $110 млн

Активісти групи Letzte Generation ("Останнє покоління") в неділю облили картопляним пюре картину "Стоги сіна" французького імпресіоніста Клода Моне, що експонується в музеї Барберіні в Потсдамі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Як випливає з відео акції, поширеного самими активістами, двоє з них облили картину Моне, після чого приклеїли свої долоні до стіни біля твору мистецтва. Усього в акції брали участь четверо представників Letzte Generation.

"Люди голодують, люди замерзають, люди помирають – ми перебуваємо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, - томатний суп або картопляне пюре на картинах… Ця картина не матиме значення, якщо ми будемо змушені боротися за прожиток", – заявила одна з активісток.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

Прессекретарка музею Барберіні Каролін Штранц підтвердила, що на картину "Стоги сіна" було вилито картопляне пюре. Шкоду, завдану полотну Моне, ще будуть оцінювати.

Картина Моне із серії "Стоги сіна" перебуває в постійній експозиції музею Барберіні з колекції мультимільярдера Хассо Платтнера, який придбав полотно на аукціоні у 2019 році за 110,7 мільйона доларів.

Дії Letzte Generation різко розкритикував мер Потсдама Майк Шуберт, назвавши їх "культурним варварством", а також міністерка культури землі Бранденбург Маня Шюле.

Подібні акції під гаслом "Що дорожче – мистецтво чи життя?" рух Letzte Generation проводить регулярно, привертаючи увагу до проблем клімату.

Нагадаємо, минулого тижня протестувальники, що називають себе еко-активістами групи Just Stop Oil, облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.