У Німеччині екоактивісти облили пюре картину Моне вартістю понад $110 млн

Активісти групи Letzte Generation ("Останнє покоління") в неділю облили картопляним пюре картину "Стоги сіна" французького імпресіоніста Клода Моне, що експонується в музеї Барберіні в Потсдамі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Як випливає з відео акції, поширеного самими активістами, двоє з них облили картину Моне, після чого приклеїли свої долоні до стіни біля твору мистецтва. Усього в акції брали участь четверо представників Letzte Generation.

"Люди голодують, люди замерзають, люди помирають – ми перебуваємо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, - томатний суп або картопляне пюре на картинах… Ця картина не матиме значення, якщо ми будемо змушені боротися за прожиток", – заявила одна з активісток.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ