В Германии экоактивисты облили пюре картину Моне стоимостью более $110 млн

Активисты группы Letzte Generation ("Последнее поколение") в воскресенье облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского импрессиониста Клода Моне, которая экспонируется в музее Барберини в Потсдаме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Как следует из видео акции, распространенного самими активистами, двое из них облили картину Моне, после чего приклеили свои ладони к стене возле произведения искусства. Всего в акции участвовали четверо представителей Letzte Generation.

"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают - мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, - томатный суп или картофельное пюре на картинах... Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание", - заявила одна из активисток.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ