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В Германии экоактивисты облили пюре картину Моне стоимостью более $110 млн

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Воскресенье, 23 октября 2022, 19:10

Активисты группы Letzte Generation ("Последнее поколение") в воскресенье облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского импрессиониста Клода Моне, которая экспонируется в музее Барберини в Потсдаме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Как следует из видео акции, распространенного самими активистами, двое из них облили картину Моне, после чего приклеили свои ладони к стене возле произведения искусства. Всего в акции участвовали четверо представителей Letzte Generation.

"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают - мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, - томатный суп или картофельное пюре на картинах... Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание", - заявила одна из активисток.

Пресс-секретарь музея Барберини Каролин Штранц подтвердила, что на картину "Стога сена" было вылито картофельное пюре. Ущерб, нанесенный полотну Моне, еще будут оценивать.

Картина Моне из серии "Стога сена" находится в постоянной экспозиции музея Барберини из коллекции мультимиллиардера Хассо Платтнера, который приобрел полотно на аукционе в 2019 году за 110,7 миллиона долларов.

Действия Letzte Generation резко раскритиковал мэр Потсдама Майк Шуберт, назвав их "культурным варварством", а также министр культуры земли Бранденбург Маня Шюле.

Подобные акции под лозунгом "Что дороже - искусство или жизнь?" движение Letzte Generation проводит регулярно, привлекая внимание к проблемам климата.

Напомним, на прошлой неделе протестующие, называющие себя эко-активистами группы Just Stop Oil, облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

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Германия

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