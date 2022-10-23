В Германии экоактивисты облили пюре картину Моне стоимостью более $110 млн

Активисты группы Letzte Generation ("Последнее поколение") в воскресенье облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского импрессиониста Клода Моне, которая экспонируется в музее Барберини в Потсдаме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Как следует из видео акции, распространенного самими активистами, двое из них облили картину Моне, после чего приклеили свои ладони к стене возле произведения искусства. Всего в акции участвовали четверо представителей Letzte Generation.

"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают - мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, - томатный суп или картофельное пюре на картинах... Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание", - заявила одна из активисток.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

Пресс-секретарь музея Барберини Каролин Штранц подтвердила, что на картину "Стога сена" было вылито картофельное пюре. Ущерб, нанесенный полотну Моне, еще будут оценивать.

Картина Моне из серии "Стога сена" находится в постоянной экспозиции музея Барберини из коллекции мультимиллиардера Хассо Платтнера, который приобрел полотно на аукционе в 2019 году за 110,7 миллиона долларов.

Действия Letzte Generation резко раскритиковал мэр Потсдама Майк Шуберт, назвав их "культурным варварством", а также министр культуры земли Бранденбург Маня Шюле.

Подобные акции под лозунгом "Что дороже - искусство или жизнь?" движение Letzte Generation проводит регулярно, привлекая внимание к проблемам климата.

Напомним, на прошлой неделе протестующие, называющие себя эко-активистами группы Just Stop Oil, облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.