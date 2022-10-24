Берлін каже про "практично вичерпані" можливості з прийому біженців

Правлячий бургомістр Франциска Гіффай заявила, що у Берліні "практично вичерпані" можливості прийому біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Нам терміново потрібно більше федеральної нерухомості для гарного розміщення людей", - сказала вона.

Гіффай також наголосила на необхідності фінансової підтримки, щоб покрити величезні витрати, і справедливого розподілу біженців по федеральних землях.

За словами бургомістра, близько 340 тисяч громадян України отримали першу допомогу в Берліні, 100 тисяч залишаються в столиці.

Раніше уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован закликала готуватися до можливого ​​нового притоку біженців з України.

Наразі кількість прибулих втікачів від війни в Україні скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", заявила Алабалі-Радован.