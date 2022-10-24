Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Берлін каже про "практично вичерпані" можливості з прийому біженців

Понеділок, 24 жовтня 2022, 08:11

Правлячий бургомістр Франциска Гіффай заявила, що у Берліні "практично вичерпані" можливості прийому біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Нам терміново потрібно більше федеральної нерухомості для гарного розміщення людей", - сказала вона.

Гіффай також наголосила на необхідності фінансової підтримки, щоб покрити величезні витрати, і справедливого розподілу біженців по федеральних землях.

За словами бургомістра, близько 340 тисяч громадян України отримали першу допомогу в Берліні, 100 тисяч залишаються в столиці.

Раніше уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован закликала готуватися до можливого ​​нового притоку біженців з України.

Наразі кількість прибулих втікачів від війни в Україні скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", заявила Алабалі-Радован.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ

Статті

6 доказів того, що Росія планує геноцид. Лекція Тімоті Снайдера

Україна має доводити у інших державах, що дії путінської армії вже сягнули рівня геноциду, і що це був свідомий, продуманий та запланований злочин.
23 жовтня 2022 — переклад Європейської правди

Світовий банк: Західної допомоги не вистачить на відновлення України. Потрібні приватні інвестиції

Регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі: "Відновлення України не буде швидким. Тому перші роботи варто розпочинати вже зараз, не чекаючи на завершення війни".
21 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Росія має бути покарана: доводимо у Німеччині, що РФ вчиняє геноцид

Міжнародні фахівці пояснюють та доводять на конференції у Берліні, що злочини Росії в Україні сягнули рівня геноциду.
21 жовтня 2022 — Конференція LibMod