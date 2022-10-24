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Берлин говорит о "практически исчерпанных" возможностях по приему беженцев

Понедельник, 24 октября 2022, 08:11

Правящий бургомистр Франциска Гиффай заявила, что в Берлине "практически исчерпаны" возможности приема беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Нам срочно нужно больше федеральной недвижимости для хорошего размещения людей", - сказала она.

Гиффай также подчеркнула необходимость финансовой поддержки, чтобы покрыть огромные расходы, и справедливого распределения беженцев по федеральным землям.

По словам бургомистра, около 340 тысяч граждан Украины получили первую помощь в Берлине, 100 тысяч остаются в столице.

Ранее уполномоченная правительства Германии по вопросам миграции Рим Алабали-Радован призвала готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины.

Сейчас количество прибывших беглецов от войны в Украине сократилось примерно до 150 человек в день, "но суровая военная зима может это изменить", заявила Алабали-Радован.

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