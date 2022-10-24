Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Резніков поговорив з Остіним і анонсував новий пакет військової допомоги США

Понеділок, 24 жовтня 2022, 23:20

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок поговорив із очільником Пентагону Ллойдом Остіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову толерантність до шантажу. Також обговорили наступний американський пакет безпекової допомоги Україні. Деталі згодом", – написав Резніков у Twitter.

У Пентагоні поки не публікували подробиць телефонної розмови.

Нагадаємо, останній на сьогодні пакет військової допомоги Україні Сполучені Штати оголосили 14 жовтня, його розмір становив 725 мільйонів доларів.

Загальна військова допомога США для України сягнула понад 18,3 млрд доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Розмова очільників оборонних відомств України та США відбулася на тлі нічим не підтверджених звинувачень Києва з боку Москви в підготовці провокації з використанням "брудної бомби".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Війна з РФ

Статті

Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії

Що ж відомо про нового лідера британських консерваторів, якому з другої спроби таки вдалося здобути найвищу посаду у своїй партії?
24 жовтня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

Польський атом: як Варшава домовляється про будівництво АЕС і що це змінює

Польща є однією з небагатьох європейських країн, де немає жодної атомної електростанції. Однак незабаром це зміниться.
24 жовтня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Вудка замість риби: як працевлаштовуються українські біженці у Польщі та Німеччині

Більшість дорослих біженців з України, які проживають у Польщі та Німеччині, планують працевлаштуватися.
24 жовтня 2022 — Анатолій Зимнін, платформа EWL