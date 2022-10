Резніков поговорив з Остіним і анонсував новий пакет військової допомоги США

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок поговорив із очільником Пентагону Ллойдом Остіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову толерантність до шантажу. Також обговорили наступний американський пакет безпекової допомоги Україні. Деталі згодом", – написав Резніков у Twitter.

Had a productive conversation with my friend Lloyd Austin III @SecDef

Appreciate clear position of 🇺🇸 on not reacting to provocations and its zero tolerance of blackmail.

We also discussed the next US Security Assistance Package for 🇺🇦. Details to follow.