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Резников поговорил с Остином и анонсировал новый пакет военной помощи США

Понедельник, 24 октября 2022, 23:20

Министр обороны Алексей Резников в понедельник поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевую толерантность к шантажу. Также обсудили следующий американский пакет помощи Украине в сфере безопасности. Детали позже", - написал Резников в Twitter.

В Пентагоне пока не публиковали подробностей телефонного разговора.

Напомним, последний на сегодня пакет военной помощи Украине Соединенные Штаты объявили 14 октября, его размер составил 725 миллионов долларов.

Общая военная помощь США для Украины достигла более 18,3 млрд долларов с начала работы администрации Байдена.

Разговор руководителей оборонных ведомств Украины и США состоялся на фоне ничем не подтвержденных обвинений Киева со стороны Москвы в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы".

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США Война с РФ

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