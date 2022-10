Резников поговорил с Остином и анонсировал новый пакет военной помощи США

Министр обороны Алексей Резников в понедельник поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую четкую позицию США по нереагированию на провокации и нулевую толерантность к шантажу. Также обсудили следующий американский пакет помощи Украине в сфере безопасности. Детали позже", - написал Резников в Twitter.

Had a productive conversation with my friend Lloyd Austin III @SecDef

Appreciate clear position of 🇺🇸 on not reacting to provocations and its zero tolerance of blackmail.

We also discussed the next US Security Assistance Package for 🇺🇦. Details to follow.