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У Бельгії 10 пасажирів отримали пів року в’язниці і 1600 євро штрафу  за підроблений ковід-сертифікат

Вівторок, 25 жовтня 2022, 08:33

У Бельгії десятьох осіб засудили до пів року позбавлення волі та штрафу за спробу потрапити на авіарейс з підробленими сертифікатами про щеплення від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка бельгійських ЗМІ, серед яких VRT.

З 19 квітня 2021 року, коли в аеропорту Брюсселя почали перевіряти наявність довідки про щеплення для допуску на рейс, загалом впіймали 820 порушників з підробленими сертифікатами. Більшість з них на місці сплатили штраф у розмірі 750 євро, а тих, хто не погодився, притягували до відповідальності через суд. 

В останньому рішенні щодо 10 пасажирів суддя присудив кожному пів року позбавлення волі та 1600 євро штрафу кожному.

У вересні виносили рішення щодо інших 11 осіб, усіх визнали винними у порушенні. Одного чоловіка впіймали з підробленим сертифікатом вже не вперше, тому вирок виявився суворішим - 8 місяців позбавлення волі і штраф.

Нагадаємо, ЄС продовжив термін дії цифрових ковід-сертифікатів до червня 2023 року.  

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Бельгія Коронавірус

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