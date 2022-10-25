В Бельгии 10 пассажиров получили полгода тюрьмы и €1600 штрафа за поддельный ковид-сертификат

В Бельгии десять человек приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу за попытку попасть на авиарейс с поддельными сертификатами о прививке от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд бельгийских СМИ, среди которых VRT.

С 19 апреля 2021 года, когда в аэропорту Брюсселя начали проверять наличие справки о прививках для допуска на рейс, всего поймали 820 нарушителей с поддельными сертификатами. Большинство из них на месте заплатили штраф в размере 750 евро, а тех, кто не согласился, привлекали к ответственности через суд.

В последнем решении по 10 пассажирам судья присудил каждому полгода лишения свободы и 1600 евро штрафа.

В сентябре выносили решение в отношении других 11 человек, всех признали виновными в нарушении. Одного мужчину поймали с поддельным сертификатом уже не впервые, поэтому приговор оказался более строгим - 8 месяцев лишения свободы и штраф.

Напомним, ЕС продлил срок действия цифровых ковид-сертификатов до июня 2023 года.