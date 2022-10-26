Премьер Италии: единственный путь к миру между Украиной и РФ - военная помощь Киеву

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления в Сенате в среду подчеркнула, что поддерживает продолжение военной помощи Украине как единственное условие возможного достижения мира Киева и Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Испокон веков единственным способом способ способствовать переговорам в конфликтах является установление равновесия. Если вы не хотите сказать мне, что мир достигается капитуляцией, то мир достигается тем, что мы продолжаем поддерживать Украину, позволяя ей защищать себя", - сказала Мелони.

Она подчеркнула, что даже если бы Италия и отказалась от военной поддержки Украины, Запад продолжил бы помощь. "Поэтому это не изменило бы результат для Украины, но изменило бы подход, который будут иметь другие к нам, к нашему доверию, надежности даже на коммерческом уровне", - пояснила итальянский премьер.

Мелони отметила, что экспорт Италии в Россию составляет около 1%, а с остальными странами Запада - около 80%.

"Своими решением по Украине мы решаем судьбу Италии", - подытожила она.

Джорджия Мелони стала первой женщиной - премьер-министром Италии. Несмотря на то, что Мелони возглавляет коалицию ультраправых и правых партий, которые пришли к власти в стране впервые с начала Второй мировой войны, она подчеркивала неизменную поддержку Украины.

В своем первом обращении к итальянской Палате депутатов во вторник Мелони заявила, что Рим не поддастся на энергетический шантаж Путина и останется партнером Украины.

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