У Фінляндії закликали США виявити "політичну волю" і передати Україні вже оплачені ракети

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен звинуватив США у відсутності політичної волі, що спричинило затримки з постачанням Україні вже оплачених європейськими союзниками ракет-перехоплювачів до Patriot.

Про це міністр сказав в інтерв’ю Euronews, пише "Європейська правда".

Глава Міноборони Фінляндії заявив, що європейські країни вже профінансували ракети-перехоплювачі для України, але політичні чинники з боку США заважають постачанню цього озброєння українській армії.

"Зараз настав найкритичніший момент, коли Україні необхідні всі засоби протиповітряної оборони. Фінансування у нас є, тепер потрібно, щоб запаси були доставлені в Україну. Але нам також потрібна політична воля з боку США, щоб розпочати поставки", – зауважив Хяккянен.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS. Офіційного пояснення очевидної затримки у поставках надано не було.

Міністр оборони Фінляндії наголосив, що Європа вже оплатила ці системи і закликає Вашингтон виконати свої зобов’язання.

На запитання, чи несе Гегсет особисту відповідальність за затримку, Хякканен відповів, що не знає, хто саме винний у цій ситуації.

"Я не знайомий з сутністю головної проблеми, але ми знаємо, що українцям потрібні Patriot. Європейці вже виділили на це кошти, і тепер це лише питання політичних домовленостей", – додав він.

Тим часом джерело в НАТО повідомило Euronews, що Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі переконує сім країн-членів надати Україні більше ракет зі своїх власних запасів. Однак ці країни не поспішають це робити без гарантій, що США замінять те, що вони нададуть.

Раніше український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.

За словами президента Володимира Зеленського, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.