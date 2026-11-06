FT: в Ірландії непокояться, що винуватці фальшивих "замінувань" хочуть зірвати саміт ЄС

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна зможе забезпечити безпеку саміту лідерів ЄС у Дубліні наступного тижня на тлі серії фіктивних повідомлень про замінування у пасажирських літаках та офісах ЗМІ.

Його слова цитує Financial Times, передає "Європейська правда".

Ірландські ЗМІ у п’ятницю отримали листа з попередженнями про загрозу вибухів, який також містив погрози про нову хвилю атак по всій Європі.

"Зараз ми готуємо нову хвилю атак. Це лише початок. Те, що сталося цього тижня, – лише невелика частина того, що чекає на Європу в найближчому майбутньому… Дуже скоро ми підриватимемо ваші літаки, круїзні лайнери, станції метро та потяги", – йшлося в електронному листі зловмисників, стверджує FT.

У листі зазначалося, що його автор є "одним із лідерів угруповання, відповідального" за погрози авіакомпаніям.

Поява цих повідомлень стала тривожним сигналом перед самітом у Дубліні, на який наступного тижня з’їдуться лідери держав ЄС.

Ірландський прем’єр-міністр Міхол Мартін зазначив, що поки що незрозуміло, чи є ці погрози справою рук окремих осіб, чи це скоординована атака, але пообіцяв "виявити винних і притягнути їх до відповідальності". Він висловив упевненість, що Ірландія зможе забезпечити безпеку самітів, для чого буде проведено найбільшу в історії країни операцію з охорони.

Один із високопоставлених представників ірландського мовника RTÉ зазначив, що, як стало відомо, електронний лист з погрозами було надіслано 18 медіаорганізаціям. Один з посадовців зазначив, що існують "серйозні підозри щодо причетності Росії", але підтвердження цього немає.

"На мою думку, це не випадково, що це відбувається за кілька днів до того, як Ірландія прийме великий саміт, на якому будуть присутні понад 50 лідерів", – сказав Баррі Ендрюс, ірландський депутат Європейського парламенту.

"На саміті обговорюватимуть питання безпеки Європи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зривання роботи, плутанина та недовіра – ось цілі таких гібридних атак", – додав законодавець.

У п’ятницю чотири літаки, які пролітали над територією Франції, отримали фальшиві повідомлення про загрозу вибухів на борту.

Напередодні у Чехії, Румунії, Італії, Болгарії та Бельгії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.