У Фінляндії в ДТП втрапив автобус з призовниками, 14 постраждалих

У п’ятницю у фінському місті Канкаанпяа (провінція Сатакунта) 14 осіб отримали поранення внаслідок зіткнення автобуса та автомобіля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Окрім водія, в автобусі перебувало 28 призовників. Поруч із місцем аварії розташований гарнізон Ніінісало.

Пасажири автобуса отримали незначні травми і змогли продовжити подорож.

Водія легкового автомобіля доставили до медичного закладу для подальшого лікування.

Аварія сталася на вулиці Ніінісалонкату. За даними рятувальної служби Сатакунти, лобове зіткнення сталося на дуже обмерзлій дорозі.

Катрі Коккола з відділу зв’язків Збройних сил підтверджує, що автобус перевозив призовників з Поріської бригади, які прямували на канікули. У легковому автомобілі, крім водія, інших пасажирів не було.

Збройні сили повідомляють, що закликали призовників зв’язатися зі своїми близькими.

Роботи з ліквідації наслідків аварії тривають.

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