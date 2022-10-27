Стало відомо, хто очолить польське командування місії ЄС із підготовки українських військових

Оперативним командувачем місії Європейського Союзу з підготовки українських військовослужбовців у Польщі в четвер став генерал-майор Пьотр Тритек.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написали польські видання RMF FM і PAP.

Генерал-майор Пьотр Тритек наразі є командиром 11-ї Любуської бронетанкової кавалерійської дивізії. У його послужному списку – служба в місіях в Іраку та Афганістані.

Оперативне командування, яке очолить Тритек, базуватиметься в місті Нова Демба Підкарпатського воєводства. Воно стане основним місцем підготовки українських військових.

Пьотр Тритек Фото: PAP

Нагадаємо, 17 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила рішення про створення Місії військової підтримки України (EUMAM Ukraine). Її метою є забезпечення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки Збройних Сил України, а також координація та синхронізація діяльності країн ЄС на підтримку здійснення цієї підготовки.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувач місії - віце-адмірал Ерве Блежан, директор Відділу військового планування та ведення бойових дій (MPCC) ЗЄС.

Два оперативні командування будуть створені у Польщі та Німеччині. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 мільйона євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.