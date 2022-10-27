Стало известно, кто возглавит польское командование миссии ЕС по подготовке украинских военных

Оперативным командующим миссии Европейского Союза по подготовке украинских военнослужащих в Польше в четверг стал генерал-майор Пьотр Трытек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написали польские издания RMF FM и PAP.

Генерал-майор Трытек сейчас является командиром 11-й Любуской бронетанковой кавалерийской дивизии. В его послужном списке - служба в миссиях в Ираке и Афганистане.

Оперативное командование, которое возглавит Трытек, будет базироваться в городе Новая Демба Подкарпатского воеводства. Оно станет основным местом подготовки украинских военных.

Пьотр Трытек Фото: PAP

Напомним, 17 октября Совет Европейского Союза утвердил решение о создании Миссии военной поддержки Украины (EUMAM Ukraine). Ее целью является обеспечение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки Вооруженных Сил Украины, а также координация и синхронизация деятельности стран ЕС в поддержку осуществления этой подготовки.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующий миссии - вице-адмирал Эрве Блежан, директор Отдела военного планирования и ведения боевых действий (MPCC) ВЕС.

Два оперативных командования будут созданы в Польше и Германии. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 миллиона евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.