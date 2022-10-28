У Молдові заявили про ризик віялових відключень електроенергії

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину заявив про ризик відключення міст і сіл Республіки Молдова від електроенергії.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в ефірі каналу TV8.

За його словами, без світла можуть залишитися то одні населені пункти на годину, то інші. При цьому не враховується відключення великих центрів, в яких є лікарні та інші соціальні об'єкти. За найгіршим сценарієм, електроенергія в Кишиневі буде відключена в окремих секторах, передмістях.

За словами міністра, ризик є реальним, оскільки російський концерн "Газпром" може припинити постачання газу і, відповідно, країна не зможе отримувати електроенергію з Молдовської ГРЕС.

"Цей ризик є дуже реальним, в тому числі з огляду на план підготовки до опалювального сезону, який ми маємо. Один із сценаріїв полягає в тому, що "Газпром" взагалі припиняє постачання газу до Республіки Молдова, а це означає, що МГРЕС більше не зможе виробляти електроенергію і для правого берега.

Виходячи з цього аспекту та враховуючи, що інфраструктура виробництва електроенергії в Україні була розбомблена Російською Федерацією і вони заборонили експорт, практично все, що у нас залишилося - це внутрішній ринок та імпорт з Румунії та ЄС. Внутрішній ринок на даний момент становить менше 10%. З початком опалювального сезону він збільшиться, тому що Termoelectrica і CET-Nord будуть виробляти більше, але все одно цього недостатньо", - заявив Спину.

Віцепрем'єр пояснив, що якщо відключення будуть необхідні, то не всі населені пункти миттєво залишаться без світла.

"Ми хочемо трохи змінити старі плани, тому що вони передбачають відключення ліній, що миттєво призводить до відключення цілих населених пунктів.

Ми не розраховуємо на масові відключення, але такий сценарій може бути. Це процедура, немає населеного пункту, відключать на годину, наприклад, 20 населених пунктів, потім наступні. Це не просто одне місто чи селище, яке відключається. Вони йтимуть один за одним. Може закінчитися тим, що всі вони будуть відключені, крім великих центрів, де є лікарні, які не можуть бути відключені", - підкреслив міністр.

За словами Спину, найбільш похмурий сценарій - це "момент, коли Російська Федерація вирішить розбомбити лінії зв'язку Республіки Молдова з Україною, так що технічно ми не зможемо нічого зробити".

За такого сценарію вся Республіка Молдова залишиться в темряві: "Ми можемо закінчити тим, що Кишинів буде відключений секторами, передмістями, тому що іншого рішення не буде. Ніхто точно не знає, що станеться".

Останніми будуть відключені ті населені пункти, де розташовані лікарні, поліцейські управління, військові та інші соціальні об'єкти.

Нагадаємо, Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови затвердила заходи економії електроенергії під час кризи - людей попросили не користуватись ліфтами у визначені години, понизити температуру у приміщеннях, обмежити роботу ескалаторів, скоротити освітлення в будинках.