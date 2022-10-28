В Молдове заявили о риске веерных отключений электроэнергии

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил о риске отключения городов и сел Республики Молдова от электроэнергии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эфире канала TV8.

По его словам, без света могут остаться то одни населенные пункты на час, то другие. При этом не учитывается отключение крупных центров, в которых есть больницы и другие социальные объекты. По худшему сценарию, электроэнергия в Кишиневе будет отключена в отдельных секторах, пригородах.

По словам министра, риск является реальным, поскольку российский концерн "Газпром" может прекратить поставки газа и, соответственно, страна не сможет получать электроэнергию с Кучурганской электростанции.

"Этот риск является очень реальным, в том числе учитывая план подготовки к отопительному сезону, который мы имеем. Один из сценариев заключается в том, что "Газпром" вообще прекращает поставки газа в Республику Молдова, а это означает, что МГРЭС больше не сможет производить электроэнергию и для правого берега.

Исходя из этого аспекта и учитывая, что инфраструктура производства электроэнергии в Украине была разбомблена Российской Федерацией и они запретили экспорт, практически все, что у нас осталось - это внутренний рынок и импорт из Румынии и ЕС. Внутренний рынок на данный момент составляет менее 10%. С началом отопительного сезона он увеличится, потому что "Termoelectrica" и "CET-Nord" будут производить больше, но все равно этого недостаточно", - заявил Спыну.

Вице-премьер-министр пояснил, что если отключения будут необходимы, то не все населенные пункты мгновенно останутся без света.

"Мы хотим немного изменить старые планы, потому что они предусматривают отключение линий, что мгновенно приводит к отключению целых населенных пунктов.

Мы не рассчитываем на массовые отключения, но такой сценарий может быть. Это процедура, нет населенного пункта, отключат на час, например, 20 населенных пунктов, потом следующие. Это не просто один город или поселок, который отключается. Они будут идти один за другим. Может закончиться тем, что все они будут отключены, кроме крупных центров, где есть больницы, которые не могут быть отключены", - подчеркнул министр.

По словам Спыну, наиболее мрачный сценарий - это "момент, когда Российская Федерация решит разбомбить линии связи Республики Молдова с Украиной, так что технически мы не сможем ничего сделать".

При таком сценарии вся Республика Молдова останется в темноте: "Мы можем закончить тем, что Кишинев будет отключен секторами, пригородами, потому что другого решения не будет. Никто точно не знает, что произойдет".

Последними будут отключены те населенные пункты, где расположены больницы, полицейские управления, военные и другие социальные объекты.

Напомним, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила меры экономии электроэнергии во время кризиса - людей попросили не пользоваться лифтами в определенные часы, снизить температуру в помещениях, ограничить работу эскалаторов, сократить освещение в домах.