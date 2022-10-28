Перша жінка-прем'єр Італії вимагає від органів влади називати її посаду в чоловічому роді

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка стала першою жінкою на цій посаді в історії країни, розпорядилася, щоб в офіційній комунікації щодо її посади використовувалася чоловіча форма.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriera della Sera.

У циркулярі генерального секретаря Палаццо К'їджі (резиденція прем'єра Італії) Карло Деодато органам влади зазначається, що правильним зверненням до Мелоні є "прем'єр-міністр, голова Ради міністрів, високоповажний Джорджія Мелоні".

Саме таке формулювання має використовуватися в офіційній комунікації органів влади. Хоча у ЗМІ таке вживання не регламентоване, телеканал RAI, приміром, видав окреме розпорядження писати посаду Мелоні в чоловічому роді.

Раніше Мелоні вже наполягала на тому, щоб її називали "президентом" партії "Брати Італії", а не "президенткою" (очільницею).

Нинішня прем’єрка – не перша жінка, яка віддає перевагу чоловічому роду для власної посади. Так вчинила зокрема колишня голова Сенату Марія Елізабетта Альберті Казеллаті з партії "Вперед, Італіє!".

Нагадаємо, в середу парламент Італії остаточно затвердив новий уряд на чолі з Джорджією Мелоні.

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