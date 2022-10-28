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Первая женщина-премьер Италии требует от органов власти называть ее должность в мужском роде

Пятница, 28 октября 2022, 20:39

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая стала первой женщиной на этом посту в истории страны, распорядилась, чтобы в официальной коммуникации по ее должности использовалась мужская форма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriera della Sera.

В циркуляре генерального секретаря Палаццо Кьиджи (резиденция премьера Италии) Карло Деодато органам власти отмечается, что правильным обращением к Мелони является "премьер-министр, председатель Совета министров, достопочтенный Джорджия Мелони".

Именно такая формулировка должна использоваться в официальной коммуникации органов власти. Хотя в СМИ такое употребление не регламентировано, телеканал RAI, к примеру, издал отдельное распоряжение писать должность Мелони в мужском роде.

Ранее Мелони уже настаивала на том, чтобы ее называли "президентом" партии "Братья Италии", а не "президентом" (главой).

Нынешняя премьер - не первая женщина, которая предпочитает мужской род для собственной должности. Так поступила в частности бывшая председатель Сената Мария Элизабетта Альберти Казеллати из партии "Вперед, Италия!".

Напомним, в среду парламент Италии окончательно утвердил новое правительство во главе с Джорджией Мелони.

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Италия

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