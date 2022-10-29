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Німеччина передала ДСНС 14 генераторів 

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Субота, 29 жовтня 2022, 19:21

Німеччина передала 14 генераторів різної потужності для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій,.

Про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні, пише "Європейська правда".

"14 генераторів різної потужності для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні", - зазначається у повідомленні посольства у Facebook.

 

Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Німеччини.

Раніше Іспанія анонсувала передачу Україні чотирьох генераторів. 

20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.

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Німеччина Війна з РФ

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