Німеччина передала ДСНС 14 генераторів 

Німеччина передала 14 генераторів різної потужності для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій,.

Про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні, пише "Європейська правда".

"14 генераторів різної потужності для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні", - зазначається у повідомленні посольства у Facebook.

Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Німеччини.

Раніше Іспанія анонсувала передачу Україні чотирьох генераторів.

20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.