Германия передала ГСЧС 14 генераторов
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Суббота, 29 октября 2022, 19:21
Суббота, 29 октября 2022, 19:21
Германия передала 14 генераторов разной мощности для подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине, пишет "Европейская правда".
"14 генераторов разной мощности для подразделений ГСЧС в Донецкой, Киевской, Луганской, Черниговской и Черкасской областях уже в Украине", - отмечается в сообщении посольства в Facebook.
Доставку обеспечило Федеральное агентство по технической помощи (THW) при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии.
Ранее Испания анонсировала передачу Украине четырех генераторов.
20 октября Украина попросила ЕС и НАТО оказать помощь с энергетическим оборудованием после ударов РФ.
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