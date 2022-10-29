Германия передала ГСЧС 14 генераторов

Германия передала 14 генераторов разной мощности для подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине, пишет "Европейская правда".

"14 генераторов разной мощности для подразделений ГСЧС в Донецкой, Киевской, Луганской, Черниговской и Черкасской областях уже в Украине", - отмечается в сообщении посольства в Facebook.

Доставку обеспечило Федеральное агентство по технической помощи (THW) при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии.

Ранее Испания анонсировала передачу Украине четырех генераторов.

20 октября Украина попросила ЕС и НАТО оказать помощь с энергетическим оборудованием после ударов РФ.