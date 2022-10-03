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Глави МЗС Азербайджану та Вірменії провели перемовини у Женеві

Понеділок, 3 жовтня 2022, 12:38

Міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії 2 жовтня провели переговори у Женеві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке обох сторін.

Вірменська сторона зазначає, що глава МЗС Арарат Мірзоян наполягав на виведенні військ Азербайджану з території Вірменії та звільненні військовополонених. Міністри обговорили мирний договір між країнами, забезпечення прав і гарантій вірмен у Нагірному Карабаху, зокрема шляхом створення спеціального переговорного механізму між Степанакертом і Баку.  Також йшлося про впровадження міжнародних механізмів контролю за прикордонною ситуацією. 

В МЗС Азербайджану зазначають, що запропонували Єревану своє бачення мирної угоди на основі п’яти принципів, та що з огляду на останнє загострення запропонували провести зустріч щодо демаркації кордонів раніше - у жовтні, замість листопада. 

Глава МЗС Джейхун Байрамов наполягав на "повному відведенні збройних підрозділів Вірменії з території Азербайджану", налагодженні транспортного сполучення та комунікацій, прогресі у питаннях демаркації кордону.  

Попередня зустріч на високому рівні відбулася 31 серпня у Брюсселі - коли прем’єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрілися за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля. 

Нагадаємо, між Азербайджаном і Вірменією за останні місяці відбулися два масштабні загострення.

Перше призвело до передачі Єреваном контролю над стратегічно важливим Лачинським коридором до Баку. Інше – обстріли прикордонних територій – призвело до посилення ролі США в регіоні.

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Вірменія Азербайджан

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