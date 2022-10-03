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Главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Женеве

Понедельник, 3 октября 2022, 12:38

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении 2 октября провели переговоры в Женеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике обеих сторон.

Армянская сторона отмечает, что глава МИД Арарат Мирзоян настаивал на выводе войск Азербайджана с территории Армении и освобождении военнопленных. Министры обсудили мирный договор между странами, обеспечение прав и гарантий армян в Нагорном Карабахе, в частности путем создания специального переговорного механизма между Степанакертом и Баку.  Также речь шла о внедрении международных механизмов контроля за пограничной ситуацией. 

В МИД Азербайджана отмечают, что предложили Еревану свое видение мирного соглашения на основе пяти принципов, и что учитывая последнее обострение предложили провести встречу по демаркации границ раньше - в октябре, вместо ноября. 

Глава МИД Джейхун Байрамов настаивал на "полном отводе вооруженных подразделений Армении с территории Азербайджана", налаживании транспортного сообщения и коммуникаций, прогрессе в вопросах демаркации границы.  

Предыдущая встреча на высоком уровне состоялась 31 августа в Брюсселе - когда премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. 

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошли два масштабных обострения.

Первое привело к передаче Ереваном контроля над стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Другое - обстрелы приграничных территорий - привело к усилению роли США в регионе.

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