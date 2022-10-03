Главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Женеве

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении 2 октября провели переговоры в Женеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике обеих сторон.

Армянская сторона отмечает, что глава МИД Арарат Мирзоян настаивал на выводе войск Азербайджана с территории Армении и освобождении военнопленных. Министры обсудили мирный договор между странами, обеспечение прав и гарантий армян в Нагорном Карабахе, в частности путем создания специального переговорного механизма между Степанакертом и Баку. Также речь шла о внедрении международных механизмов контроля за пограничной ситуацией.

В МИД Азербайджана отмечают, что предложили Еревану свое видение мирного соглашения на основе пяти принципов, и что учитывая последнее обострение предложили провести встречу по демаркации границ раньше - в октябре, вместо ноября.

Глава МИД Джейхун Байрамов настаивал на "полном отводе вооруженных подразделений Армении с территории Азербайджана", налаживании транспортного сообщения и коммуникаций, прогрессе в вопросах демаркации границы.

Предыдущая встреча на высоком уровне состоялась 31 августа в Брюсселе - когда премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошли два масштабных обострения.

Первое привело к передаче Ереваном контроля над стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Другое - обстрелы приграничных территорий - привело к усилению роли США в регионе.

Читайте также: Антироссийская Армения: пойдет ли Ереван на разрыв союза с РФ.