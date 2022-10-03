Кулеба пояснив Маску, що не так із його пропозицією "миру"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів американському бізнесмену Ілону Маску, який запропонував Україні відмовитися від Криму і проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі – нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань – не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", – написав Кулеба у Twitter.

Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом «мир» слова «Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій». — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 3, 2022

Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск виклав у Twitter опитування, в якому запропонував для "миру між Україною та Росією" визнати російську анексію Криму та провести на окупованих територія вибори "під наглядом ООН".

За деякий час Маск виклав нове опитування, де запропонував визначити на повторному референдумі приналежність не лише анексованого Криму, але й Донбасу.

Твіти американського винахідника викликали хвилю критики, зокрема і з боку представників української влади.