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Кулеба объяснил Маску, что не так с его предложением "мира"

Понедельник, 3 октября 2022, 22:37

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли - якобы чтобы не задевать обиженное эго Путина или спасти Украину от страданий - не должны прикрывать словом "мир" слова "Пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter опрос, в котором предложил для "мира между Украиной и Россией" признать российскую аннексию Крыма и провести на оккупированных территория выборы "под наблюдением ООН".

Через некоторое время Маск выложил новый опрос, где предложил определить на повторном референдуме принадлежность не только аннексированного Крыма, но и Донбасса.

Твиты американского изобретателя вызвали волну критики, в том числе и со стороны представителей украинской власти.

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Кулеба Война с РФ

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