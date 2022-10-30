Польща обіцяє Україні допомогу в експорті зерна після демаршу РФ

Польща спільно з Європейським Союзом готова допомогти Україні з експортом збіжжя після того, як Росія оголосила про призупинення участі в "зерновій угоді" в суботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в неділю оголосило міністерство закордонних справ Польщі.

"Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом зі своїми партнерами з ЄС готова і надалі працювати над тим, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів", – йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

Russia's decision to halt the Black Sea Grain Initiative is yet another proof that Moscow is not willing to uphold any international agreements.



Poland, together with its EU partners, stands ready to work further to help Ukraine and those in need to transport essential goods. — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) October 30, 2022

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. ЄС і США своєю чергою закликали РФ відновити участь у "зерновій угоді".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

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