Польща обіцяє Україні допомогу в експорті зерна після демаршу РФ

Польща спільно з Європейським Союзом готова допомогти Україні з експортом збіжжя після того, як Росія оголосила про призупинення участі в "зерновій угоді" в суботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в неділю оголосило міністерство закордонних справ Польщі.

"Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом зі своїми партнерами з ЄС готова і надалі працювати над тим, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів", – йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

Russia's decision to halt the Black Sea Grain Initiative is yet another proof that Moscow is not willing to uphold any international agreements.



Poland, together with its EU partners, stands ready to work further to help Ukraine and those in need to transport essential goods.