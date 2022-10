Польша обещает Украине помощь в экспорте зерна после демарша РФ

Польша совместно с Европейским Союзом готова помочь Украине с экспортом зерна после того, как Россия объявила о приостановлении участия в "зерновой сделке" в субботу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в воскресенье объявило министерство иностранных дел Польши.

"Решение России остановить Черноморскую зерновую инициативу является еще одним доказательством того, что Москва не желает соблюдать никаких международных договоренностей. Польша вместе со своими партнерами из ЕС готова и в дальнейшем работать над тем, чтобы помочь Украине и тем, кто нуждается в транспортировке необходимых товаров", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Russia's decision to halt the Black Sea Grain Initiative is yet another proof that Moscow is not willing to uphold any international agreements.



Poland, together with its EU partners, stands ready to work further to help Ukraine and those in need to transport essential goods.