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Польша обещает Украине помощь в экспорте зерна после демарша РФ

Воскресенье, 30 октября 2022, 15:31

Польша совместно с Европейским Союзом готова помочь Украине с экспортом зерна после того, как Россия объявила о приостановлении участия в "зерновой сделке" в субботу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в воскресенье объявило министерство иностранных дел Польши.

"Решение России остановить Черноморскую зерновую инициативу является еще одним доказательством того, что Москва не желает соблюдать никаких международных договоренностей. Польша вместе со своими партнерами из ЕС готова и в дальнейшем работать над тем, чтобы помочь Украине и тем, кто нуждается в транспортировке необходимых товаров", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС и США в свою очередь призвали РФ возобновить участие в "зерновой сделке".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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