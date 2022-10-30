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Кулеба пояснив, чому атака проти військових кораблів РФ є лише приводом вийти з "зернової угоди"

Неділя, 30 жовтня 2022, 11:40

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він пише у своєму Twitter.

Кулеба зауважив, що між умовним коридором, яким зерновози прямували до та з українських портів, і Севастополем - близько 220 кілометрів. 

"Росія планувала це (вихід з ініціативи - ред.) задовго до цього. Нинішня черга зерновозів накопичувалася у Чорному морі з вересня, коли Росія почала зумисно гальмувати роботу коридора і намагатися зірвати домовленість. РФ вирішила відновити "голодні ігри" вже давно, а тепер шукає виправдання для цього", - зазначив Дмитро Кулеба. 

За його словами, зараз у морі очікують в черзі близько 2 млн тонн зерна на 176 суднах. 

ЄС закликав Росію не виходити з "зернової угоди"

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН прокоментували, що "підтримують контакти" з російською владою після повідомлень про вихід з ініціативи. 

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

Читайте більше на цю тему у статті - Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу


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