Кулеба пояснив, чому атака проти військових кораблів РФ є лише приводом вийти з "зернової угоди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала лише приводом для Москви вийти з "зернової угоди", оскільки кроки для її зриву почалися задовго перед цим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він пише у своєму Twitter.

Кулеба зауважив, що між умовним коридором, яким зерновози прямували до та з українських портів, і Севастополем - близько 220 кілометрів.

"Росія планувала це (вихід з ініціативи - ред.) задовго до цього. Нинішня черга зерновозів накопичувалася у Чорному морі з вересня, коли Росія почала зумисно гальмувати роботу коридора і намагатися зірвати домовленість. РФ вирішила відновити "голодні ігри" вже давно, а тепер шукає виправдання для цього", - зазначив Дмитро Кулеба.

