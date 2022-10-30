Кілька тисяч прихильників Муссоліні вшанували 100-річчя його "походу на Рим"

У неділю від двох до чотирьох тисяч людей узяли участь в акції вшанування пам’яті італійського диктатора Беніто Муссоліні, який 100 років тому прийшов до влади після знаменитого "походу на Рим".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Хода на честь Муссоліні відбулася в селі Предаппіо, що на півночі регіону Емілія-Романья, де він народився й був похований. Стверджується, що в ній узяли участь люди з Рима, а також Бельгії та США.

Організатори попередили учасників, щоб ті не демонстрували фашистське вітання, оскільки за нього передбачена кримінальна відповідальність. Проте дехто все ж зробив його, також у натовпі було помітно фашистську символіку.

Фото: АР

Біля склепу Муссоліні учасників ходи привітала його правнучка Орсола. "Через 100 років ми все ще тут, щоб віддати шану людині, яка була потрібна цій державі, і якою ми ніколи не перестанемо захоплюватися", – сказала вона під оплески присутніх й вигуки "Дуче!"

Прихильники Муссоліні по черзі заходили до його склепу, щоб віддати йому шану. Кожен із них отримував картку з фотографією італійського диктатора й написом "Історія доведе мою правоту".

Фото: АР

На противагу ході на честь Муссоліні антифашистські активісти в п’ятницю провели свій марш у Предаппіо, присвячений річниці визволення міста.

Як відомо, 28 жовтня 1922 року Беніто Муссоліні, на той час маловідомий лідер фашистського руху, закликав до маршу своїх прихильників (через колір одягу їх називали "чорносорочечниками") на Рим.

Протягом наступних двох днів тодішній італійський король Віктор Еммануїл ІІІ погодився розпустити уряд і призначити Муссоліні новим прем’єром, а фактично – одноосібним главою Італії, який встановив авторитарний фашистський режим.

Партія "Брати Італії" нинішньої прем’єр-міністерки країни Джорджії Мелоні походить із Італійського соціального руху, який вшановує Муссоліні. Але сама Мелоні дистанціюється від фашизму, позиціонуючи свою політсилу як праву й консервативну.