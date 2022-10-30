Несколько тысяч сторонников Муссолини почтили 100-летие его "похода на Рим"
Воскресенье, 30 октября 2022, 21:59
В воскресенье от двух до четырех тысяч человек приняли участие в акции памяти итальянского диктатора Бенито Муссолини, который 100 лет назад пришел к власти после знаменитого "похода на Рим".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Шествие в честь Муссолини состоялось в селе Предаппио, что на севере региона Эмилия-Романья, где он родился и был похоронен. Утверждается, что в ней приняли участие люди из Рима, а также Бельгии и США.
Организаторы предупредили участников, чтобы те не демонстрировали фашистское приветствие, поскольку за него предусмотрена уголовная ответственность. Однако некоторые все же сделали его, также в толпе была заметна фашистская символика.
Возле склепа Муссолини участников шествия поприветствовала его правнучка Орсола. "Спустя 100 лет мы все еще здесь, чтобы отдать дань уважения человеку, который был нужен этому государству, и которым мы никогда не перестанем восхищаться", - сказала она под аплодисменты собравшихся и возгласы "Дуче!"
Сторонники Муссолини по очереди заходили в его склеп, чтобы отдать ему дань уважения. Каждый из них получал карточку с фотографией итальянского диктатора и надписью "История докажет мою правоту".
В противовес шествию в честь Муссолини антифашистские активисты в пятницу провели свой марш в Предаппио, посвященный годовщине освобождения города.
Как известно, 28 октября 1922 года Бенито Муссолини, в то время малоизвестный лидер фашистского движения, призвал к маршу своих сторонников (из-за цвета одежды их называли "черносорочечниками") на Рим.
В течение следующих двух дней тогдашний итальянский король Виктор Эммануил III согласился распустить правительство и назначить Муссолини новым премьером, а фактически - единоличным главой Италии, который установил авторитарный фашистский режим.
Партия "Братья Италии" нынешнего премьер-министра страны Джорджии Мелони происходит из Итальянского социального движения, которое чтит Муссолини. Но сама Мелони дистанцируется от фашизма, позиционируя свою политсилу как правую и консервативную.