Несколько тысяч сторонников Муссолини почтили 100-летие его "похода на Рим"

В воскресенье от двух до четырех тысяч человек приняли участие в акции памяти итальянского диктатора Бенито Муссолини, который 100 лет назад пришел к власти после знаменитого "похода на Рим".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Шествие в честь Муссолини состоялось в селе Предаппио, что на севере региона Эмилия-Романья, где он родился и был похоронен. Утверждается, что в ней приняли участие люди из Рима, а также Бельгии и США.

Организаторы предупредили участников, чтобы те не демонстрировали фашистское приветствие, поскольку за него предусмотрена уголовная ответственность. Однако некоторые все же сделали его, также в толпе была заметна фашистская символика.

ФОТО: АР

Возле склепа Муссолини участников шествия поприветствовала его правнучка Орсола. "Спустя 100 лет мы все еще здесь, чтобы отдать дань уважения человеку, который был нужен этому государству, и которым мы никогда не перестанем восхищаться", - сказала она под аплодисменты собравшихся и возгласы "Дуче!"

Сторонники Муссолини по очереди заходили в его склеп, чтобы отдать ему дань уважения. Каждый из них получал карточку с фотографией итальянского диктатора и надписью "История докажет мою правоту".

ФОТО: АР

В противовес шествию в честь Муссолини антифашистские активисты в пятницу провели свой марш в Предаппио, посвященный годовщине освобождения города.

Как известно, 28 октября 1922 года Бенито Муссолини, в то время малоизвестный лидер фашистского движения, призвал к маршу своих сторонников (из-за цвета одежды их называли "черносорочечниками") на Рим.

В течение следующих двух дней тогдашний итальянский король Виктор Эммануил III согласился распустить правительство и назначить Муссолини новым премьером, а фактически - единоличным главой Италии, который установил авторитарный фашистский режим.

Партия "Братья Италии" нынешнего премьер-министра страны Джорджии Мелони происходит из Итальянского социального движения, которое чтит Муссолини. Но сама Мелони дистанцируется от фашизма, позиционируя свою политсилу как правую и консервативную.