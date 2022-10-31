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Маск пообіцяв, що Twitter буде дотримуватись законів ЄС – ЗМІ

Понеділок, 31 жовтня 2022, 17:14

Американський бізнесмен Ілон Маск, який нещодавно став власником Twitter, запевнив єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, що соцмережа буде дотримуватися законодавства ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Під час спілкування з Бретоном, про яке раніше не повідомлялося, Маск запевнив, що Twitter буде дотримуватися європейського Закону про цифрові послуги, який передбачає штрафи в розмірі до 6% річного обігу компаній, які не борються з незаконним контентом.

Також американський мільярдер погодився провести зустріч з єврокомсаром у найближчі тижні.

Зазначимо, що розмова Маска й Бретона відбулася після того, як представник Єврокомісії попередив про необхідність дотримання Twitter законодавства ЄС – як відомо, Маск раніше висловлював неоднозначні твердження про те, як керуватиме соцмережею.

У липні в ЄС схвалили нові правила обмеження діяльності ІТ-гігантів, які вимагатимуть від він докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом в Інтернеті під загрозою великих штрафів.

Купівля Twitter Маском може мати величезні наслідки для майбутнього  соціальної платформи, особливо якщо колишньому президенту США Дональду Трампу буде дозволено повернутися до мережі, і якщо Маск послабить правила, які нині запобігають поширенню ненависті та дезінформації.

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Єврокомісія соцмережі

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