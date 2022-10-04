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Партія Орбана не дала призначити дату ратифікації членства Швеції і Фінляндії в НАТО

Вівторок, 4 жовтня 2022, 08:23

Більшість правлячої партії Угорщини "Фідес" проголосувала проти пропозиції Угорської соціалістичної партії (MSZP) призначити вівторок, 4 жовтня, датою парламентського голосування щодо членства Фінляндії та Швеції в НАТО.

Про це повідомив автор пропозиції, опозиційний депутат Берталан Тот, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Крім Угорщини, Туреччина є єдиним членом НАТО, який ще не ратифікував приєднання двох країн до військового альянсу.

У липні уряд подав до парламенту заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, але спікер Ласло Кьовер досі не вніс їх до порядку денного.

У пресслужбі парламенту раніше повідомили, що голосування щодо членства цих двох країн в НАТО стоїть на порядку денному осінньої сесії, але не сказали, коли саме воно відбудеться.

На червневому саміті оборонного альянсу в Мадриді всі країни-члени погодилися на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, однак союзники повинні ратифікувати вступ у своїх національних законодавчих органах.

Минулого тижня Швеція відновила експорт зброї до Туреччини в якості виконання вимоги Анкари, яка погрожувала блокувати вступ двох північних країн до Альянсу.

Швеція та Фінляндія заборонили експорт зброї до Туреччини після її вторгнення в Сирію та дії проти курдських загонів оборони YPG сирійських курдів.

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Угорщина Швеція Фінляндія Розширення НАТО

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