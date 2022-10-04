Партия Орбана не дала назначить дату ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Большинство правящей партии Венгрии "Фидес" проголосовало против предложения Венгерской социалистической партии (MSZP) назначить вторник, 4 октября, датой парламентского голосования по членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщил автор предложения, оппозиционный депутат Берталан Тот, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Кроме Венгрии, Турция является единственным членом НАТО, который еще не ратифицировал присоединение двух стран к военному альянсу.

В июле правительство подало в парламент заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, но спикер Ласло Кёвер до сих пор не внес их в повестку дня.

В пресс-службе парламента ранее сообщили, что голосование по членству этих двух стран в НАТО стоит в повестке дня осенней сессии, но не сказали, когда именно оно состоится.

На июньском саммите оборонного альянса в Мадриде все страны-члены согласились на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, однако союзники должны ратифицировать вступление в своих национальных законодательных органах.

На прошлой неделе Швеция возобновила экспорт оружия в Турцию в качестве выполнения требования Анкары, которая угрожала блокировать вступление двух северных стран в Альянс.

Швеция и Финляндия запретили экспорт оружия в Турцию после ее вторжения в Сирию и действия против курдских отрядов обороны YPG сирийских курдов.