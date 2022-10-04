Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Росію остаточно викинули з керуючого органу ICAO

Вівторок, 4 жовтня 2022, 10:26

Росію остаточно викинули з керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН.

Про це повідомила посол України в Канаді, пише "Європейська правда".

"Тепер уже фінально - Росію викинули з Ради ІСАО. Опозорені програшем в першій групі, вони навіть не ризикували подаватися в третю групу, де б також з тріском програли", - написала Ковалів, додавши, що Росію виключили через системні порушення Чиказької конвенції.

За її словами, це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли Росію виключили повністю з керуючого органу.

Як повідомлялося, Росію в суботу не переобрали членом керуючої ради ICAO до  першої та другої групи - не вистачило голосів.

Це рішення відображає прагнення західних країн домогтися відповідальності для Росії за її дії в Україні.

Керуюча рада ICAO складається з 36 країн. Вона є постійно діючим органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ООН Росія Війна з РФ

Статті

Програш росіян та нова коаліція: чим завершилися вибори у Латвії

Новий уряд Латвії стане більш консервативним, проте курс на підтримку України та протидію агресії РФ залишиться незмінним.
3 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Корекція нейтралітету: як російська агресія вплинула на безпекову політику Швейцарії

Країна, яка століттями є "іконою" нейтралітету та не бере участі у жодному військовому альянсі, раптом заявила про плани розвивати тісніші зв’язки з НАТО.
3 жовтня 2022 — Маріанна Фахурдінова, Центр "Нова Європа"

Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу

Колись Україна стане членом до Альянсу, але ближчим часом вступ виключений, і заявка не змінює фундаментальних причин цього...
2 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда