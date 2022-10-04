Россию окончательно выкинули из управляющего органа ICAO

Россию окончательно выкинули из управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде, пишет "Европейская правда".

"Теперь уже финально - Россию выбросили из Совета ИКАО. Опозоренные проигрышем в первой группе, они даже не рисковали подаваться в третью группу, где бы также с треском проиграли", - написала Юлия Ковалив, добавив, что Россию исключили из-за системных нарушений Чикагской конвенции.

По ее словам, это первый прецедент среди всех организаций системы ООН, когда Россию полностью исключили из управляющего органа.

Как сообщалось, Россию в субботу не переизбрали членом управляющего совета ICAO в первую и вторую группу - не хватило голосов.

Это решение отражает стремление западных стран добиться ответственности для России за ее действия в Украине.

Управляющий совет ICAO состоит из 36 стран. Он является постоянно действующим органом, а его государства-члены избираются на трехлетний срок.