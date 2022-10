Після путінських "референдумів" у Чехії жартують про приєднання Калінінграда

Чеський інтернет в останні дні активно жартує про приєднання Калінінградської області Росії до складу Чехії – в соцмережах поширюються оновлені карти, а місто Калінінград перейменовують на Краловець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Жарт почався з анонімного твіту польського користувача. "Настав час поділити Калінінград, щоб наші чеські брати нарешті отримали доступ до моря", – йдеться в оригінальному дописі, до якого додається карта із поділом області на дві половини – "чеську" й "польську".

Допис поширив депутат Європарламенту Томаш Здеховський, прокоментувавши його словами: "І тоді не треба любити поляків".

Але російський сайт EA Daily сприйняв жарт Здеховського всерйоз і повідомив, що чеський політик пропонує розділити Калінінградську область між Чехією та Польщею. Це викликало хвилю жартів і жартівливих твітів.

Так, один із них розповідає про нещодавній візит міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до Білого дому і зустріч із президентом США Джо Байденом, який "повністю підтримує претензії Чехії на територію Калінінграда".

Ідею "анексії Калінінграда" (чеською мовою Краловця) підхопив і чеський сайт сатиричних новин AZ247.cz. Він ініціював петицію, яка за п'ять днів зібрала понад шість тисяч підписів. До списку прихильників включено ім'я "Владіміра Путіна".

Ще одна петиція про "анексію Калінінграда" також доступна на порталі, який перебуває у віданні міністерства внутрішніх справ Чехії.

"Ми вважаємо, що Росія занадто довго гралася з Калінінградом і настав час передати його наступній державі, що вже стало звичним за майже 800 років його існування", – обґрунтовує "анексію" сатиричний сайт.

У Краловця вже з'явився "офіційний" акаунт у Twitter, а користувачі поширюють фотографії місцевого маяка "Видова Вежа" під чеським прапором, який перейменували на маяк імені Перемисл-Отокара ІІ – на його честь у 1255 році справді було засновано тоді ще Кенігсберґ.

"Ласкаво просимо до офіційного профілю Краловця. Після успішного референдуму 97,9% жителів Калінінграда вирішили об'єднатися з Чеською Республікою та перейменувати Калінінград на Краловець", – йдеться в дописі Twitter-акаунту "Краловець".

Welcome to the official profile of Královec 🇨🇿. After a successful referendum, 97.9% of Kaliningrad residents decided to merge with the Czech Republic and rename Kaliningrad to Královec.